محمد رمضان ساخرًا: "عندي فيلم هطلع لابس هدومي فيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

مازح الفنان محمد رمضان، جمهوره، وعلق على ظهوره عاري الصدر في معظم أعماله التي يقدمها سواء في التليفزيون أو السينما.

ونشر رمضان، صورة له عبر "الفيسبوك" وعلق: "عندي فيلم إن شاء الله هطلع لابس هدومي فيه"، وانهالت عليه التعليقات من متابعيه ومن بينها: "لو مقلعتش مش هتنجح"،" بنحبك في كل الأحوال"، ثقة في الله نجاح".

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ويتواجد رمضان في دراما رمضان بمسلسل"زلزال" ويشاركه البطولة حلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبدالغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.