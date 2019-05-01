مخرج "قيد عائلي" يكشف موعد عرض باقي حلقاته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشف المخرج تامر حمزة، عن توقف عرض حلقات مسلسله الجديد "قيد عائلي"، اليوم، على أن تعرض باقي الحلقات عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.
وعلق "حمزة" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "بعد ساعات قلائل سيتم إذاعة الحلقة الـ 25 من مسلسل قيد عائلي، على أن يتوقف العرض قبل رمضان، ويتم استكمال باقي الحلقات بدءا من الحلقة 26 بعد انتهاء شهر رمضان الكريم".
وتابع: "وإلى أن تنوه القناة على ميعاد استكمال عرضه، نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم عمل محترم، سعينا جميعا أن يكون واجهة مشرفة للفن المصري".
مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، محمد رياض، ميرنا وليد، سيمون، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
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