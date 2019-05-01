سارة نخلة تحتفل بعيد ميلاد والدتها: سبب رزقي ووجودي وكياني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة سارة نخلة والدتها بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشرت "نخلة" صورة لها مع والدتها وكتبت: "اليوم عيد ميلاد أطيب قلب وأجمل ام واكتر إنسانه تهزأني وبتزعقلي وبتحبني وبتدعيلي في نفس ذات اللحظة".

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وأضافت: "أنا ماشية بدعاها ورضاها وبركتها وهدومها وشنطها، أنا من دونك صفر على الشمال، انتي الخير والبركة وانتي سبب رزقي ووجودي وكياني، الله ياخد من عمري ويطول عمرك يا ست الكل صبوحتي".

يذكر أن سارة نخلة تشارك في مسلسل "حكايتي" وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة ياسمين صبري. ويشاركها في المسلسل نهال عنبر، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبوعوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر ومصطفى درويش، العمل من تأليف محمد عبدالمعطي