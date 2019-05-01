أول تعليق من سمير صبري بعد تعرضه لحادث: أحفادي كانوا معايا وربنا نجانا (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طمأن النجم سمير صبري الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير على الطريق. وقال صبري في تصريحات خاصة لمصراوي:" الحمد لله ربنا سترها ونجانا أنا وكل اللي كانوا معايا من حادثة جامدة جدًا".

وأضاف: "نجلي وأحفادي كانوا برفقتي في السيارة والحمد لله كلنا بخير، وفي البيت دلوقتي".

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وحرص على توجيه الشكر لكل من حاول الاطمئنان على حالته الصحية ".

كان الفنان سمير صبري تعرض لحادث سير بمنطقة الدقي. وقالت الفنانة رجاء الجداوي: "إن صبري، بصحة جيدة، ولم يصب بأذى بسبب الحادث".

ويستكمل الفنان سمير صبري خلال الأيام القادمة، تسجيل فوازير "الحكاية والرواية" المقرر إذاعتها على موجات الأغاني في رمضان المقبل.