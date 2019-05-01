محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
طمأن النجم سمير صبري الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير على الطريق. وقال صبري في تصريحات خاصة لمصراوي:" الحمد لله ربنا سترها ونجانا أنا وكل اللي كانوا معايا من حادثة جامدة جدًا".
وأضاف: "نجلي وأحفادي كانوا برفقتي في السيارة والحمد لله كلنا بخير، وفي البيت دلوقتي".
وحرص على توجيه الشكر لكل من حاول الاطمئنان على حالته الصحية ".
كان الفنان سمير صبري تعرض لحادث سير بمنطقة الدقي. وقالت الفنانة رجاء الجداوي: "إن صبري، بصحة جيدة، ولم يصب بأذى بسبب الحادث".
ويستكمل الفنان سمير صبري خلال الأيام القادمة، تسجيل فوازير "الحكاية والرواية" المقرر إذاعتها على موجات الأغاني في رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من سمير صبري بعد تعرضه لحادث: أحفادي كانوا معايا وربنا نجانا (خاص) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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