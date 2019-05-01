هل حدد المغني مراد بوز موعد زفافه قريباً على آصلي إينفر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 04:38 مساءً - سرّب الإعلامي التركي أجون إليجالي صديق المغني التركي مراد بوز الذي حل ضيفاً على برنامج "الناجون الذي تعرضه قناته "8" بأنه سيحضر قريباً حفل زفاف صديقه مراد بوز، ما جعل الصحافة التركية تتساءل: هل حدد زواج مراد بوز على حبيبته الممثلة الجميلة آصلي إينفر الشهيرة بثريا بطلة "عروس اسطنبول" في اليوم العاشر من شهر مايو-أيار المقبل؟ خاصةً وأن 31 مايو هو موعد الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث من مسلسلها الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً في تركيا والخارج.



وكانت الممثلة آصلي إينفر قد استأنفت علاقتها العاطفية مع المغني مراد بوز للمرة الثالثة إثر انفصالها الأخير عنه لشكها بوفائه لها،وقبلت التصالح معه بعد تدخل والدته وأصدقائهما بالأمر،ووعدها مراد بوز بأن يتم زواجهما في الوقت المناسب.



لكن بعد أيام قليلة، وخلال خروج مراد بوز من عيادة أسنان يوم الجمعة الماضي في منطقة "نيشانتاشي" باسطنبول خلال زيارة صحية روتينية له للإطمئنان على صحة أسنانه، وضع حداً للإشاعات والأخبار والمزاعم حوله، وأجاب على تساؤلات الصحفيين حول موعد حفل زفافه المزعوم فنفى تماماً أنه حدد موعداً لزفافه المنتظر مساء 10 مايو – أيار المقبل،لكن علاقته مع آصلي إينفر تسير على خير ما يرام.



وإن حصل الزواج في عام 2019 كما يتوقع صديقه أجون إليجالي والعديد من عائلتيهما، فسيكون الزواج الثاني لكل من مراد بوز وآصلي إينفر التي كانت متزوجة في بداية احترافها الفن من الممثل الوسيم بيركان صوكولو بطل "أسرار البنات" و"أغنية حياتي".