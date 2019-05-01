بالفيديو: نهى نبيل تجرب لف الحجاب على الطريقة السعودية.. هكذا بدت

ما زالت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تستمتع بزيارتها الأخيرة للسعودية بعد أن انتهت من أداء مناسك “العمرة”، حيث ظهرت في بعض المقاطع وهي تستمتع بالأجواء داخل المملكة، وكان آخرها ظهورها وهي تحاول لف الحجاب على الطريقة السعودية.

وأطلت نهى نبيل نبيل في مقطع الفيديو وهي تحاول عدة مرات وضع الحجاب بالطريقة الصحيحة، إلا أنها استسلمت في النهاية ووضعته بطريقة محاكية بعد أن فشلت في إحكام ربطته، ثم تحدثت عن الفرق بين الحجاب الكويتي والحجاب السعودي، مؤكدة أن طريقة لفه في الكويت أصعب كثيراً، وأنها بنفسها لا تتقنها أيضاً.

وبعد أن طلبت منها متابعاتها أن تستعرض الطريقة، قالت إنها ستبحث عن مقاطع فيديو توتريال تعليمية لطريقة لف الحجاب الكويتي وستنشرها لمحبيها لأنها لا تجيد لفها بشكل صحيح.

وكانت نهى نبيل قد أشعلت مواقع السوشيال ميديا على مدى الأيام الماضية بعد أن أطلت في مقطع فيديو وهي تضع عطراً فاخراً قيل إن ثمنه مليوناً و295 ألف دولار أمريكي، حيث قالت في تعليقها: “هذا أجمل العطور التي شممتها في حياتي”.