برومو البرنسيسة بيسة يحقق مليون مشاهدة !!

تصدر البرومو الرسمى لمسلسل “البرنسيسة بييسة” للنجمة مى عز الدين قائمة ترند يوتيوب، حيث احتل المركز الثانى فى قائمة “المحتوى الرائج”، كما اقترب من وصول مشاهداته إلى المليون الأول، وذلك بعد طرحه من قبل شركة سينرجى على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” ، تواصل مى عز الدين تصوير مشاهدها الأخيرة فى المسلسل الذى تقدم فيه الدراما الشعبية الكوميدية وتظهر بشخصيتين خلال الأحداث الأولى فتاة شعبية ، تعمل فى مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، والثانية “الجدة سكسكة” التى تعيش معها، وبشكل كوميدى تفرض حكمها على أهل المنطقة.

“البرنسيسة بيسة” من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.