شاهد: مشادة كلامية حادة بين نادين نجيم ومصور

مشادة كلامية حادة حدثت بين الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم ، مع المصور، خلال تصوير مسلسل “خمسة ونص”، ليتبين لها فيما بعد أنها كانت ضحية مقلب تلفزيوني، ليس إلا ، حيث نفذ فريق عمل برنامج “منا وجر” المقلب التلفزيوني بنادين، لاختبار ردة فعلها الغاضبة وظهرت نادين في الفيديو وهي تدخل في مشادّة كلامية حصلت بينها وبين أحد الأشخاص من فريق العمل، بدأ يستفزها رداً على استفسارها منه أين يجب أن تنظر إلى الممثل ​معتصم النهار​ لأجل الإضاءة المناسبة، قائلاً لها: “أنا بدي مثّل عنك؟ إنظري كيفما تريدين، ما يهمني هو أن تكون نتيجة الإضاءة صحيحة” ، لتردّ عليه غاضبةً :”هناك أمور تخطت حدودها، فليفسر لي أحد ما يجري”، وتابعت :”فهمت يا حبيبي! أريد أن أنظر إليه (معتصم النهار) وأحصل على تعبير، بتقلي إنتي بتمثلي هيدي شغلتك؟!، وإنت شغلتك يا عيني”

في حين نشرت الفنانة ما حدث عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو سريعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذي يوثق استفزاز المصور لها خلال التقاط أحد المشاهد مع النجم السوري، معتصم النهار، ليأتيه الرد مدويا منها ،وأضافت الفنانة الشهيرة أن ما حصل هو مقلب تلفزيوني وتفاصيل المقلب ستكشف كاملة في الحلقة القادمة من البرنامج التلفزيوني، “منا وجر”