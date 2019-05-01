المخرج خالد جلال ينعى.. فؤاد السيد

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الزميل "فؤاد السيد" مدير الشئون المالية والإدارية بالمسرح القومى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم. اليوم. وقال جلال، فقدنا زميلاً محباً ومخلصاً لعمله، قدم طوال مشوار حياته العملية ماسيجعله باق فى قلوبنا جميعاً. وأضاف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أن فؤاد السيد، كان يسعى دائماً ولأكثر من ٤٠ عاماً، فى إزالة الكثير من الصعوبات التى كانت تواجه العرض المسرحى على خشبة المسرح القومى.

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