شاهد..إنجي المقدم تستمتع بالأجواء الصيفية

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "المقدم" على الصورة قائلة: "الشاطئ، والربيع المرح"، والجمهور يرد: منتظرينك في مسلسل "ولد الغلابة" في السباق الرمضاني. الغلابة" في السباق الرمضاني. يذكر أن الفنانة إنجي المقدم تشارك في السباق الرمضاني المقبل بـ مسلسل "ولد الغلابة"، ويشاركها العمل كلاً من: أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، هادي الجيار، أحمد زاهر، هبة مجدي، المسلسل من إخراج محمد سامي، وتأليف أيمن سلامة.

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