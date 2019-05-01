شـاهد.. سيرين عبد النور ضيفة برنامج "بيت الكل"

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "عبدالنور" على الفيديو قائلة: "موعدنا يوم الجمعة بـ بيت الكل على شاشة Mtv". بيت الكل على شاشة Mtv". ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور مسلسل "الحب جنون"، وشاركها العمل كلاً من:" نادين راسي، زياد برجي، ميرفا القاضي، ايميه صياح، قاسم منصور"، وإخراج فيليب أسمر وتأليف: ناديا الأحمر.

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