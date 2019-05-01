شاهد.. عمرو سعد يتجه للغناء بـ "سيبها على الله"

نشر الفنان عمرو سعد، مقطع فيديو جديدا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهر "سعد" في الفيديو من داخل ستوديو تسجيل صوتي وهو يغني, معلقاً: سيبها على الله. والجدير بالذكر ، أن الفنان عمرو سعد في السباق الرمضاني المقبل بـ مسلسل "بركة"، ويشاركه العمل كل من: هالة صدقى، رياض الخولى، هنادى مهنا، محمد لطفى، كمال أبو رية، أنعام سالوسة، إسلام جمال، عبد الرحمن أبو زهرة، رامى السباق الرمضاني المقبل بـ مسلسل "بركة"، ويشاركه العمل كل من: هالة صدقى، رياض الخولى، هنادى مهنا، محمد لطفى، كمال أبو رية، أنعام سالوسة، إسلام جمال، عبد الرحمن أبو زهرة، رامىغيط، محمد أبو داوود، أحمد جمال سعيد، أحمد حلاوة، فتوح أحمد، صبرى عبد المنعم، مصطفى درويش، جوليا الشواشى وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، ومن إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجى.

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