نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "فضالي" على الصور قائلة: "أحتاج إلى شخص يجدني فقط". يذكر أن الفنانة منة فضالي يُعرض لها حاليا مسلسل "قيد عائلي" الذي يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن من بينهم صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، وغادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، وسيمون، والمسلسل إخراج: تامر حمزة، وتأليف محمد رجاء. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منة فضالي تشارك جمهورها بأحدث إطلالاتها الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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