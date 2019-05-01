في 24 ساعة.. برومو فيلم "كازبلانكا" يتخطى النصف مليون مشاهدة

طرحت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي لفيلم "كازبلانكا" الذي تخطى النصف مليون مشاهدة في يوم واحد من عرضه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الفيديوهات الشهير "يوتيوب". ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور العرض السينمائي في عيد الفطر المبارك المقبل، بعد انتهاء السباق الدرامي لرمضان 2019. يذكر أن "كازبلانكا" بطولة: أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، وإخراج بيتر ميمي.

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