بالصور.. دينا فؤاد بـ"فستان الزفاف"

نشرت الفنانة دينا فؤاد مجموعة صور جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "فؤاد" على الصور قائلة:" من دفيليه بهيج حسين, والجمهور يرد: أنتي أحلى عروسة ". يرد: أنتي أحلى عروسة ". Advertisements ويذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد مسلسل "قيد عائلي", وشاركها العمل كل من:" ميرفت أمين, عزت العلايلي, بوسي, صلاح عبد الله, كارولين عزمي, سيمون ". المسلسل من اخراج: تامر حمزة, وتأليف: محمد رجاء.

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