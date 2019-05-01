فن ومشاهير

"الليثي" و"شيبة" يسيطران باللون الشعبي على دراما رمضان

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يفصلنا أيام قليلة عن حلول شهر رمضان المبارك، وينطلق معه السباق الدرامي من كل عام الذي يحمل أنواعًا مميزة من القصص الدرامية المختلفة منها اللون الدرامي والمغامرة والعائلي والكوميدي.

ويأتي مع المسلسل العمل الغنائي الذي يتضمن أحداثه

ويعتبر هو بوابة دخول المشاهد للعمل الدرامي، فيستنتج من خلاله القصة التي يحملها المسلسل، فيتنوع بين اللون الغنائي الشعبي الذي يمثله الفنان أحمد شيبة في مسلسل "زلزال" للنجم
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محمد رمضان، ويحمل عنوان"سيبونا في حالنا بقى" والتي تعتبر التجربة الأولى لشيبة في دراما رمضان.

الأغنية من كلمات:صلاح عطية، ألحان:سيد راضي، توزيع:طه الحكيم

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ويتغنى الفنان الشعبي محمود الليثي بلونه الغنائي المميز في مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، والأغنية بعنوان"ياجبل مايهزك ريح"

الأغنية من كلمات:عبدالمنعم طه، ألحان:محمد عبدالمنعم، توزيع:خالد نبيل.

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