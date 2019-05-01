تعرف على برامج رمضان في دار الأوبرا المصرية

تشهد دار الأوبرا المصرية مع حلول شهر رمضان المبارك، عددًا من السهرات الرمضانية المميزة على المسرح المكشوف.
تبدأ السهرات من يوم الأحد 12 مايو (7رمضان)إلى يوم الاثنين 27 مايو (22رمضان)، وتنطلق السهرات في تمام الساعة الـ9 والنصف.
يحيي الليالي الرمضانية أبرز وأهم أصوات
الأوبرا ومنهم الفنان مدحت صالح، والفنان خالد سليم، الفنانة عايدة الأيوبي، بالإضافة إلى السهرات الإنشادية التي يقوم بها الشيخ ياسين التهامي، الفنان علي الهلباوي، فرقة نور النبي، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي وغيرهم.
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