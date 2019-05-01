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ميرنا وليد - بيروت - حل الاعلامي الدكتور جمال فياض ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.
في هذا الجزء الثاني والأخير من المقابلة، قال فياض :"يجب على الصحافي ان يتثقف، فالفن اللبناني مثلا ليس كله السيدة فيروز ووديع الصافي والأخوين الرحباني، بل عليه الاطلاع على اسماء الذين قدموا الكثير من دون ان يحصدوا الانتشار الكبير مثل الآخرين".
وأضاف فياض :"ومصر ليست فقط أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، فهناك سيد درويش وغيره".
لمعرفة كل ما قاله الإعلامي والدكتور جمال فياض، تابعوا المقابلة بالفيديو
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- جمال فياض :"الفن ليس فقط فيروز ووديع الصافي والأخوين الرحباني وأم كلثوم وعبد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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