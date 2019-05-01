خاص وبالفيديو- جمال فياض :"الفن ليس فقط فيروز ووديع الصافي والأخوين الرحباني وأم كلثوم وعبد...

ميرنا وليد - بيروت - حل الاعلامي الدكتور ​جمال فياض​ ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​، في برنامجها الأسبوعي "​ما بدا هلقد​"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

في هذا الجزء الثاني والأخير من المقابلة، قال فياض :"يجب على الصحافي ان يتثقف، فالفن اللبناني مثلا ليس كله ​السيدة فيروز​ و​وديع الصافي​ و​الأخوين الرحباني​، بل عليه الاطلاع على اسماء الذين قدموا الكثير من دون ان يحصدوا الانتشار الكبير مثل الآخرين".

وأضاف فياض :"ومصر ليست فقط ​أم كلثوم​ و​عبد الحليم حافظ​، فهناك ​سيد درويش​ وغيره".

لمعرفة كل ما قاله الإعلامي والدكتور جمال فياض، تابعوا المقابلة بالفيديو

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