كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حدوتة حب" مسلسل رومانسي على "روتانا دراما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قناة "روتانا دراما" لجمهورها ومتابعيها بالوطن العربي، عددًا من الأعمال الدرامية المميزة، خلال موسم دراما رمضان 2019.

ومن بين الأعمال المقرر عرضها على شاشة "روتانا دراما"، مسلسل "حدوتة حب"، والذي يقدم 6 قصص درامية مختلفة ولكن في عمل واحد، وتحمل هذه القصص أسماء: "بقايا امرأة، والمتوحد، والماز، وشهر السابع، والهاجس، والرجل الآخر".

ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة من نجوم الفن بالوطن العربي، أبرزهم سيرين عبد النور، ونادين الراسي، وجهاد الأندري، ونور صعب، ومجدي مشموشي.. وآخرين، وشارك في العمل مجموعة كبيرة من المؤلفيين والمخرجين من بينهم: رافي وهبي، وفيليب أسمر، ووائل أبو شعر.. وغيرهم من صناع الأعمال الدرامية.