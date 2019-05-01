انت الان تتابع تفاصيل خبر أوباما وعقيلته ينضمان إلى "نتفليكس" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 03:51 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل عن مجموعة مشاريع قيد التطوير لصالح شركة "نتفليكس"، بعد عام من توقيع اتفاق بين الطرفين.

وذكرت شركة الإنتاج "هاير غراوند بروكشن" التي تمتلكها أسرة أوباما، نقلاً عن الرئيس السابق أمس الثلاثاء، إن 7 أفلام ومسلسلات ستوفر التسلية، لكنها أيضاً سوف "تعلمنا وتجمعنا وتلهمنا جميعاً".

وتنتج "هاير غراوند بروكشن" فيلماً روائياً عن فردريك دوغلاس، مقتبس عن سيرة ذاتية حائزة على جائزة "بولتزر" للمؤرخ ديفيد دبليو بلايت.

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كما من المقرر أن تقتبس الشركة عن صحيفة "نيويورك تايمز" ما أوردته عن وفيات لم يتم الإبلاغ عنها.

فيما استحوذت "نتفليكس" وشركة أوباما أيضاً على الفيلم الوثائقي "أميركان فاكتوري" (مصنع أميركي) الذي عرض في مهرجان "صاندانس" السينمائي، ويروي قصة مصنع تملكه الصين في أوهايو ما بعد الصناعة.

أما "بلوم" (إزهار) التابع للشركة عبارة عن مسلسل درامي يجسد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في نيويورك.

و"نتفليكس" هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف في 29 أغسطس، 1997، في سكوتس فالي، بكاليفورنيا، وتتخصص في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد في عام 2013.