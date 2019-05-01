انت الان تتابع تفاصيل خبر قصة صبية كهف تايلاند قريباً على "نتفليكس" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 03:51 مساءً - أعلنت شركة "نتفليكس" أنها حصلت على حقوق إنتاج مسلسل قصير عن عملية إنقاذ 12 صبياً ومدربهم لكرة القدم، بعد أن حوصروا في كهف بشمال تايلاند العام الماضي في واقعة أثارت اهتمام العالم.

وقالت إريكا نورث، مديرة قسم الأعمال الأصلية الدولية في الشركة، اليوم الثلاثاء: "القصة تمزج بين أفكار محلية فريدة من نوعها وأخرى عالمية، تربط الناس من كل الأطياف ومن شتى بقاع الأرض".

وأضافت: "تايلاند سوق مهمة للغاية لنتفليكس، ونتطلع لتحويل هذه القصة المحلية الملهمة، التي لاقت أصداء في العالم، إلى عمل فني".

وسيكون المسلسل القصير من إخراج جون إم تشو، مخرج فيلم "آسيويون مجانين وأثرياء" والمخرج ناتاوت بونبيريا.

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وحصلت نتفليكس وشركة "إس.كيه جلوبال إنترتينمنت" على حقوق القصة، من شركة "13 تاملوانج" التي أسسها الصبية ومدربهم.

وحتى الآن نُشر كتابان عن عملية الإنقاذ، في حين انتهى المخرج البريطاني التايلاندي، توم والر، من تصوير فيلم روائي طويل بعنوان "الكهف" في ديسمبر، حسبما أفادت مجلة "هوليوود ريبورتر".

وتقطعت السبل بفريق (وايلد بورز) لكرة القدم، الذي تتراوحت أعمار أفراده بين 11 و16 عاماً، ومدربهم البالغ من العمر 25 عاماً، يوم 23 يونيو الماضي، حين كانوا يستكشفون سلسلة من الكهوف في إقليم تشيانغ راي بشمال تايلاند عندما غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة الأنفاق.

وأثارت عملية الإنقاذ التي استمرت 17 يوماً اهتمام العالم، وتطوع خبراء من دول مختلفة للمساعدة.