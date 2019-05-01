القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مهرجان العين السينمائي ينطلق بمشاركة 67 فيلما
أطلقت مدينة العين الإماراتية، الثلاثاء، مهرجانها السينمائي الأول، تحت شعار "سينما المستقبل".
ويشارك في المهرجان الذي يمتد حتى 3 مايو/ أيار 67 فيلما ضمن 4 مسابقات هي "الصقر الإماراتي" وتشمل 23 فيلما و"الصقر الخليجي" وتشمل 26 فيلما و"الصقر للفيلم العربي والأجنبي" وتشمل 13 فيلما ومسابقة "الفيلم المدرسي" وتشمل 5 أفلام إضافة إلى 9 أفلام في برنامجي سينما التسامح وسينما العالم.
وقال مدير عام المهرجان، عامر سالمين المري، في الافتتاح: "يسرنا أن نحتفي اليوم بالدورة الأولى من هذا المهرجان في واحدة من المدن الإماراتية العريقة التي تحتضن جزءا مهما من حضارة وتراث الإمارات، وتشهد في المرحلة الحالية زخما فنيا وسياحيا ضخما".
وأضاف: "نطمح في ظل الدورة الاستثنائية للمهرجان هذا العام أن تكون داعمة حقيقية لسينما المستقبل، ونافذة يطل من خلالها كل المبدعين الشباب الجدد في عالم السينما، ومن ثم إحداث الحراك الفني الذي ينعكس بشكل إيجابي على صناعة السينما المحلية".
وشارك في الافتتاح مجموعة من نجوم وصناع السينما منهم الممثلة المغربية ميساء مغربي والمخرج البحريني بسام الذوادي والكاتب السوري هوزان عكو والناقد المصري طارق الشناوي.
وكرم المهرجان في الافتتاح بعض الشخصيات الفنية مثل الممثل السعودي إبراهيم الحساوي والكاتب الإماراتي عبدالرحمن الصالح.
وتقام ورش عمل وندوات على مدى أيام المهرجان، تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات والتعرف على الرؤى المستقبلية للسينما منها جلسة حوارية بعنوان "السينما الخليجية بين الواقع والطموح".
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