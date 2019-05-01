الماراثون الرمضاني 2019 يستقبل فنانين "سنة أولى تمثيل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الوجوه الجديدة ستسيطر على مسلسلات رمضان هذا العام، لتكون أولى إطلالاتهم في الدراما الرمضانية التي تعد مصنع إعداد النجوم، واللافت للنظر هو سيطرة أبناء الفنانين القدامى على مشهد الوجوه الجديدة.

ونرصد في السطور التالية أبرز الوجوه الجديدة التي تطل علينا من خلف الشاشات هذا العام

كرم جابر

يشارك المصارع المصري الشهير كرم جابر صاحب ذهبية أثينا وفضية لندن في الماراثون الرمضاني عبر بوابة مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها جابر في عمل درامي، حيث سبق له المشاركة في فيلم "ليلة هنا وسرور" أمام الفنان محمد عادل إمام وياسمين صبري، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث "لمس اكتاف" حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل في حياة العمل بشكل جديد وينظر للحياة بشكل آخر.

هنادي مهنا

أما الفنانة هنادي مهنا فستطل علينا عبر مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان.

وتجسد هنادي دور فتاة تقع في حب بطل العمل محمد رمضان، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، نسرين أمين.

كما تشارك هنادى أيضًا فى مسلسل "بركة" مع الفنان عمرو سعد وتجسد من خلاله حبيبة بطل العمل التي تسانده طول الوقت بجانب والدته وتجسدها الفنانة هالة صدقي.

ألحان المهدي

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بينما تشارك الفنانة المصرية ألحان المهدي فى مسلسل "طلقة حظ" بطولة النجم مصطفى خاطر وتجسد من خلاله شقيقة بطل العمل، والذى يشهد أول انطلاق لها فى عالم الدراما ويقدمها بشكل جديد بعد نجاحها فى مسرحية "سلم نفسك".

سارة التونسي

بدورها تخوض الفنانة التونسية سارة التونسي السباق الرمضاني بمسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبرى، الذي يشهد أول أعمالها في الدراما المصرية وتجسد من خلاله شخصية والدة بطلة العمل.

مصطفي التهامي وخديجة التهامي

ومن أبناء الفنانين يشارك الطفلان مصطفى التهامي وخديجة التهامي أولاد الممثل أحمد التهامي، في مسلسل" البرنسيسة بيسه" الذي تقوم ببطولته الممثلة مي عز الدين.

عمر الشناوي

"عمرالشناوي" حفيد الراحل كمال الشناوي، سيكون حاضرًا أيضًا في السباق الرمضاني حيث سيشارك في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع أمير كرارة.

هاجر الشرنوبي

وانضمت هاجر الشرنوبي، التي تنتمي إلى عائلة الشرنوبي الفنية، مؤخرًا إلى قائمة المشاركين في مسلسل "الملكة" بطولة ياسمين عبد العزيز.