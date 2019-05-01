شكرا لقرائتكم لأول مرة.. شيرين عبدالوهاب تغني باللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طرحت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أول أغنية باللهجة اللبنانية لها، بعنوان "يا بتفكر يا بتحس"، والتي تعد الأغنية الدعائية لمسلسل "خمسة ونص" الذي من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

الأغنية من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد ومهندس صوت محمد ماخور.

وانتهت شيرين منذ أيام من تصوير الكليب، وطرحته على قناتها على "يوتيوب"، وتظهر مشاهد لشيرين في الكليب بجانب كل من قصي خولي ونادين نسيب نجيم أبطال العمل الرمضاني.