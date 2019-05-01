فيفي عبده في معسكر مغلق حتى انتهاء "مملكة الغجر"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الفنانة فيفي عبده أنها ستضطر للدخول في معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة الغجر" الذي تعود من خلاله للدراما التليفزيونية بعد غيابٍ استمر لأكثر من 3 سنوات، مشيرةً إلى أنه لا يزال أمامها عدد كبير من المشاهد لتصورها في الفترة المقبلة.

وأضافت في حديثها لـ""الخليج 365"" أنها شعرت بالحماس للعمل بشدة منذ معرفتها به ووافقت عليه من دون تردد في الوقت الذي كانت فيه مرشحة لأعمالٍ أخرى كان يُفترَض أن تقوم بقراءتها. لافتة إلى أنها تقدِّم دوراً مختلفا عما قدمته سابقاً في الدراما وهو رهانها مع الجمهور خاصةً وأن الأحداث تحمل تفاصيل وحكايات شيّقة ومختلفة.

وأشارت إلى أنها ستقضي غالبية أيام شهر رمضان في التصوير، ما سيجبرها على الاعتذار عن تلبية غالبية دعوات الإفطار والسحور لافتة إلى أنها ستتواجد في الاستوديو في غالبية الأيام للانتهاء من مشاهدها بجدول عمل مكثّف.

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وعن قلقها لكون المسلسل هو الإنتاج الاول لنقابة السينمائيين، أكدت أن هذه الخطوة مهمة من النقابة تجاه الفن لتقديم الأعمال الجيدة على المستوى الفني، وهو ما يتوافر في سيناريو "مملكة الغجر". مشيرةً إلى أن التجربة تسير بشكلٍ جيد للغاية دون مشاكل.

ونفت عبده ما تردد عن خلاف بينها وبين الفنانة حورية فرغلي التي تتعاون معها للمرةِ الأولى. مشيرةً إلى أن "فرغلي" من الشخصيات التي تتفاني في عملها وعلاقتهما جيدة جداً، مؤكدة على أنها تُحبّها على المستوى الشخصي.

وعن تصريحها سابقاً بتحضيرها لفيلمٍ سينمائي، قالت أنها في الوقت الحالي لا تستطيع المشاركة بأي عمل قبل انتهائها من تصوير المسلسل بسبب ضيق الوقت. لافتة إلى أنها تعمل لساعاتٍ طويلة مع استمرار عملية التحضير للشخصية بالتزامن مع تصويرها ولا يمكنها مشاريع اخرى مؤجلة حتى انتهاء عيد الفطر حيث ستحصل على أجازة فور الانتهاء من التصوير.