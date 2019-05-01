شاهدوا مي العيدان تشمت في موت راغد قيس.. وهذا ما قالته !

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 02:52 مساءً - بمجرد أن انتشر خبر وفاة الصحافي راغد قيس صاحب ومؤسس صفحة “شرطة المشاهير”، فاجأت الإعلاميّة مي العيدان، الجميع بتعليقها الذي تخلّله بعض الشماتة، بحسب ما وصفه بعض المتابعين، طالبة من الله ألا يسامحه.

ونشرت الإعلامية الكويتية عبر «انستغرام» صورة الراحل وعلّقت عليها قائلة: “وفاة راغد قيس صاحب بروفايل شرطة المشاهير… بالنسبة الي شنو سوى ضدي بالعرض وبالشرف والتلفيق والتزوير، ها أنا أمامك يا ربي أشهد أني لم ولن أحلله أمامك دنيا وآخرة فاقتص لي منه”.



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وأضافت: “والله بيدخلون علي وبيقولوا الرجال مات، مات أمر الله لكن ما في شي يجبرني أن أحلل أحد أساء لي ورفعت عليه بالكويت 4 قضايا حقي منه والله وكيلي”.

انهالت التعليقات على “العيدان”، وطلبوا منها أن تغفر له فالله يسامح، فيما اتهمها البعض بأنّها بعيدة عن الإنسانية والرحمة.

اشارة إلى أنّ أهل الصحافة والفنّ نعوا أمس قيس بكلمات مؤثّرة عبر حساباتهم على موقع “تويتر”، حيث عبّروا عن حزنهم على رحيله لا سيّما بعد مدّة قصيرة على رحيل النّاشطة أمل حمادة التي اشتهرت أيضاً على مواقع التواصل بفيديوهاتها الطّريفة.