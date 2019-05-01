بالصوت.. حقيقة مرض وموت راغد قيس صاحب حساب “شرطة المشاهير”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 02:52 مساءً - كشف “#الإمارات_نيوز” حقيقة وفاة راغد قيس، صاحب حساب #شرطة_المشاهير، التي أكدتها الكثير من المواقع الإخبارية نتيجة الإصابة بوعكة صحية وارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما سبب صدمة كبيرة في الوسط الفني وبين متابعينه.



وقالت الإعلامية #فاتن_زين_الدين، مذيعة في #قناة_الحرة، أنها كانت على تواصل مع قيس طوال فترة مرضه، والذي أخبرها من خلال مقاطع صوتية بصوته تفاصيل حالته الصحية ووجوده في المستشفى منذ أكثر من شهر، https://cdn00.vidyomani.com/c/7/9/9/a2jmymdovpwn/index.htmlوأنه كان يعتقد بإصابته بفيروس عادي سبب له ارتفاعًا في درجة الحرارة وسيشفى بعد أيام قليلة، ولكن ما حدث كان الأسوأ وهو إصابته بجرثومة تُسبب له تكسيرًا في خلايا الدم، والتي أودت بحياته في النهاية.



وأكد أحد الخبراء في علم #الجينات في تصريحات خاصة لـ “الإمارات نيوز”، أن هذا الفيروس قد يُنقل متعمدًا إلى أي شخص.





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وفاة راغد قيس​ صاحب صفحة “شرطة المشاهير”