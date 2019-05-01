جان يمان: أتمنّى ألاّ يعيش جمهوري صدمة كبيرة بسببي!

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجمان التركيان بطلا مسلسل “الطائر المبكر” جان يمان وديميت أوزدمير في حملة تبرعات خيرية لأجل الأطفال. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ليمان على المسرح وهو يلتقط “سيلفي” مع الحضور، وذلك بعد أن قام معهم بتحدٍ وهو أن يرسلوا جمعيهم رسائل في ذات اللحظة لدعم الحملة والتبرع بـ10 ليرات من أجل جمع 60 ألف ليرة تركية، وبالفعل جُمع المبلغ.

وكان اللافت في الحفلة قيام يمان بتقبيل يد أوزدمير أثناء صعوده إلى المسرح، وكان من أكثر المقاطع تدوالاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعُرضت الحلقة الـ39 من مسلسل “الطائر المبكر” والتي تُعتبر الحلقة الأخيرة من الموسم الأول منذ أيام. وعُرض إعلان الحلقة الـ40 والتي تُعتبر بداية الموسم الثاني وشكّلت إطلالة يمان صدمة في الإعلان، حيث ظنّ المشاهدون أنه سيطرأ تغيير في إطلالته لكونه سيمرّ عام من الزمن بين الجزأين، إلا أن إطلالته شبهت بإطلالة “طرزان”.

وكان يمان صرّح خلال لقاء معه على هامش الحفل الخيري الذي شارك فيه، أن آخر مرة حلق شعره قصيراً جداً، كانت في المرحلة الثانوية، وأنه يشعر بالفضول كيف سيصبح شكله حين يقصّ شعره عندما يذهب للخدمة الإلزامية، وختم بالقول: “آمل ألاّ يعيش معجبي صدمة كبيرة”.