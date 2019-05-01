نجاح مكسيم خليل يحط رحاله في فرنسا: عرض “إيدن” عالميًا.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: يخوض النجم السوري مكسيم خليل تجرية تمثيلية عالمية من خلال المسلسل الفرنسي الألماني “إيدن”.
وأعلن مكسيم خليل عن انطلاق عرض العمل عبر شاشة ARTE الفرنسية ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2 أيار/مايو الجاري من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكتب مكسيم خليل في منشور أرفقه بصورة حصرية من العمل: “لكل يلي حابب يشوف مسلسل “ÉDEN” ابتداءاً من ٢ الشهر يوم الخميس على “Arte” الفرنسية الساعة 8:55 ليلاً بتوقيت فرنسا 9:55 بتوقيت بيروت”.
وكان مكسيم خليل قد انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل ” إيدن”، الذي يعد أول أعماله الى العالمية.
“ايدن” مسلسل فرنسي الماني من اخراج العالمي دومينيك مول، من بطولة مكسيم وزوجته الممثلة سوسن أرشيد وغيرهما.
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