نجاح مكسيم خليل يحط رحاله في فرنسا: عرض “إيدن” عالميًا.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: يخوض النجم السوري مكسيم خليل تجرية تمثيلية عالمية من خلال المسلسل الفرنسي الألماني “إيدن”.

وأعلن مكسيم خليل عن انطلاق عرض العمل عبر شاشة ARTE الفرنسية ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2 أيار/مايو الجاري من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب مكسيم خليل في منشور أرفقه بصورة حصرية من العمل: “لكل يلي حابب يشوف مسلسل “ÉDEN” ابتداءاً من ٢ الشهر يوم الخميس على “Arte” الفرنسية الساعة 8:55 ليلاً بتوقيت فرنسا 9:55 بتوقيت بيروت”.

وكان مكسيم خليل قد انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل ” إيدن”، الذي يعد أول أعماله الى العالمية.

“ايدن” مسلسل فرنسي الماني من اخراج العالمي دومينيك مول، من بطولة مكسيم وزوجته الممثلة سوسن أرشيد وغيرهما.