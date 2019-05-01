أحمد حلمي يخوض السباق الرمضاني بهذا العمل

متابعة بتجــــــــــــرد: يخوض النجم المصري أحمد حلمي سباق دراما رمضان لهذا العام بمسلسل إذاعي يحمل اسم “وش في وش” من المقرر عرضه عبر راديو “إينرجي” في مصر.
العمل يحمل طابعًا كوميديًا من خلال أحداثه التي ستستمر على مدار الشهر الفضيل ويتطرق به أحمد حلمي إلى العديد من القضايا المتنوعة.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد حلمي شارك مؤخرًا في الموسم السادس من برنامج “Arabs Got Talent” على MBC4 و”MBC مصر” و”MBC العراق”.
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