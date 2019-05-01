هل نجحت شيرين عبد الوهاب في الغناء باللهجة اللبنانية؟

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متابعة بتجـــــــــــرد: شغلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حيذًا كبيرًا من الإهتمام خلال الأيام الماضية، وذلك بعد طرح أحدث أغانيها “يا بفكّر يا بتحس” وهي شارة مسلسل “خمسة ونص” الرمضاني.
تفاوتت الآراء حول الأغنية خاصةً أن شيرين عبد الوهاب تؤدي من خلالها اللهجة اللبنانية في عمل فني لأوّل مرّة خلال مسيرتها. قد تحتاج الأغنية لوقت أكثر حتى نتمكن من تحديد مدى نجاحها، لكن الواضح من خلال نسبة المشاهدة التي حصدتها (أكثر من مليوني مشاهدة) في يومين أنها قد أعجبت شريحة كبيرة من الجمهور.
وتتصدّر الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا في لبنان وذلك بعد أن حجزت لنفسها مكانة متقدّمة بين أحدث الإصدارات الفنية.
أغنية “يا بتفكر يا بتحس” هي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد وقد سجّلتها شيرين في استوديو “جيمي حداد” في لبنان.
مسلسل “خمسة ونص” يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى، فيجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في شهر رمضان المقبل، من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.
لمشاهدة فيديو أغنية “يا بتفكر يا بتحس”:
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