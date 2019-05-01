بالصور.. انطلاق الدورة الـ13 لمهرجان "أديس السينمائي" في إثيوبيا

انطلقت، الثلاثاء، الدورة الـ13 من مهرجان "أديس الدولي للسينما" بالعاصمة الإثيوبية، بمشاركة أكثر من 60 فيلما وثائقيا و20 فيلما قصيرا من نحو 25 دولة أفريقية.

وتحتفي الدورة الجديدة من المهرجان بحقوق الإنسان في العالم والتعددية والعدالة الاجتماعية والهوية والتنوع الثقافي، على مدار 5 أيام حتى 5 مايو الجاري في المركز الثقافي الإيطالي بأديس أبابا.

وقالت بيزاوت دامطو، منسقة مهرجان أديس الدولي للسينما، إن المهرجان يهدف إلى خلق التواصل بين صانعي الأفلام وتبادل الخبرات على المستوى الدولي، ويشارك به منتجو الأفلام من مختلف القارة الأفريقية.





المخرج الجزائري محمد يحياوي، أحد المشاركين، يقول لـ"العين الإخبارية"، إن المهرجان سيعرض فيلمه "أرض الحلم" الذي يتحدث فيه عن إثيوبيا ومشاعر الإثيوبيين التي رآها في مختلف البلدة السمراء.

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ويضيف: "كنت أعتزم الحضور والمشاركة منذ فترة، وأخيرا تحقق الحلم؛ فإثيوبيا لديها علاقة مباشرة مع الإنسانية، كونها مهد البشرية وأساس الإنسان".





ويعد يحياوي إثيوبيا أرض الحلم والخيال، فبها يستطيع الإنسان العيش في الماضي والحاضر بوقت واحد، لافتا إلى حضارتها الممتدة لآلاف السنين ظاهرة وواضحة للعيان، ومتمثلة في مسلة أكسوم، كما أن إمبراطوريتها تنتسب إلى مملكة سبأ القديمة، مما يجعلها أرضاً خصبة لأفلام الأساطير والخيال والحلم.

يذكر أن مهرجان أديس الدولي للسينما بدأ أعماله في عام 2007 كأول منصة يعرض فيها الأفلام الوثائقية الأفريقية، ومختلف العروض والأفلام القصيرة.