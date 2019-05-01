شارة مسلسل “خمسة ونص” تتصدر عربيًا وعالميًا أيضًا

بعد أقل من أسبوع على طرح شركة الصبّاح للاعلام شارة مسلسل “خمسة ونص” بصوت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، استطاعت الأغنية ان تتصدر عربياً وعالمياً ايضاً.

الأغنية التي حملت عنوان “يا بتفكر يا بتحس” كلمات علي المولى ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد، احتلت المرتبة الـ 30 كأكثر الفيديوهات تداولاً منذ خمسة أيام وحتى كتابة هذه السطور.

وكان المخرج فيليب اسمر قد مزج في الكليب بعض المشاهد المميزة لشيرين مع أخرى لنادين وقصي ومعتصم بطريقة مشوقة جداً.

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الكليب الذي تخطى حاجز الـ 2.4 ملايين مشاهدة، لا زال متصدراً عبر موقع يويتوب محتلاً الرقم واحد.

هذه الأرقام التي سبقت عرض المسلسل تُبشر بضخامته وبمنافسته لأهم الاعمال في الشهر الفضيل

المسلسل بطولة نادين ن. نجيم، قصيّ خولي، مُعتصم النهار، رولا حمادة، رفيق علي احمد وغيرهم، تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك عبر شاشةMTV وقنوات عربية أخرى.