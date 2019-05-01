تايلور سويفت تحطم الأرقام القياسية

استطاعت المغنية تايلور سويفت ان تحقق رقماً خيالياً في نسب المشاهدة بفترة زمنية قصيرة جداً وذلك بعدما تخطت أغنيتها الجديدة Me أو ”أنا“ حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بعد خمسة ايام على طرحها.

وكانت أغنية ME قد تصدرت التراند العالمي وتفوقت بعد ساعتين فقط من طرحها إثر تخطيها حاجز الـ 11 ملايين مشاهدة، على فرقة BTS الكورية التي تخطى عملها الـ 11 ملايين مشاهدة بعد اصداره بأربع ساعات.

الكليب اصدرته تايلور بالاشتراك مع بريندون أوري المغني الرئيسي في فرقة بانيك آت ذا ديسكو.