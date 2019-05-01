راغد قيس.. تسريب آخر تسجيلاته الصوتيه هل كشف سبب وفاته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الصحافية فاتن زين الدين، التي تعمل في قناة الحرة تسجيلات صوتيه تعود للشاب اللبناني الراحل راغد قيس صاحب صفحة شرطة المشاهير خلال فترة مرضه الأخيرة.

ويكشف قيس من خلال التسجيلات الصوتية لصديقته فاتن إنه أُصيب بارتفاع حرارة أُدخل على إثرها إلى المستشفى، وأضاف بأن الأطباء كشفوا إصابته بفيروس، وبأنه يرقد في المستشفى منذ 25 يوما.

وفي مقطع آخر أكد الراحل راغد قيس أنه أجرى عملية، وان صفحة شرطة المشاهير الخاصة به ليس هو من يديرها في هذه الفترة لشدة مرضه.

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فيما أكدت بعض المصادر أن راغد أُدخل المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته، ورقد هناك 45 يومًا في انتظار نتيجة الفحوصات التي كان من المفترض أن تكشف ماهية الفيروس الذي تعرض له، إلا أنه فارق الحياة قبل معرفة النتيجة.

وما زالت ملابسات وفاة الصحفي الناقد راغد قيس المُفاجئة تُلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن الشاب حقق شهرة واسعة ويتابعه عدد كبير عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان صديقه الفنان جو رعد نشر يوم أمس عددًا من الفيديوهات والصور من جنازته، حيث تم تشييع جثمانه في بلدته كفر رحيم يوم أمس الثلاثاء.