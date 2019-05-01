هل تعمدت ياسمين صبري التخلي عن المكياج في "حكايتي" لإبراز موهبتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخوض الفنانة المصرية ياسمين صبري اختبار القدرة على إثبات تفوقها الفني، عندما تطلُّ عبر الشاشة الصغيرة في رمضان، بأول بطولة مُطْلَقة بمسلسل "حكايتي"، تظهر خلاله منْ توصف بـ "حسناء الشاشة المصرية" من دون مكياج في أغلب الحلقات التي تبدأ من صعيد مصر.

الظهور من دون مكياج لفنانة بدرجة ملكة جمال، يمكن اعتباره تحديًا لإثبات أن قدراتها الفنيّة تفوق جمالَ مظهرها، ربما أرادتْ "صبري" عن عمْد أنّ تثبت للمتابعين أنّ التفات الجمهور إليها يستند إلى أدائها أكثر منه لجمالها.

وتعتمد ياسمين في مسلسلها الجديد على الإثارة والغموض منذ البداية حتى تنتقل بأدائها الدرامي من التراجيديا إلى الرومانسية؛ وهو ما يعطيها مساحة لتنويع أدائها، كما تتناسب الصراعات التي تخوضها في بداية العمل مع تحدي الظهور من دون ميكاج لفتاة صعيدية تواجه صراعًا قبليًا.

تجسد ياسمين دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته و تسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية.

تدور أحدث المُسلسل من القاهرة حول فتاة من أسرة فقيرة تنقلب حياتها رأسًا على عقب، حيث تدخل في قصة حب تجعلها كالسندريلا التي يسعى الأمير الثري للزواج منها.

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وعلى مدار حلقات المسلسل الأخيرة، تخوض ياسمين التي تتمتع بأنوثة طاغية، دورًا رومانسيًا، عندما تبدأ قصة الحب في دار للأزياء، حيث يقع في حبها شاب من أثرياء المدينة، وترفض أسرتها زواجها منه.

يشارك ياسمين في المسلسل كلٌ من وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، سارة نخلة، نهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن الجدير ذكره أنّه اختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم عام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة، بعد أن لفتت الأنظار إليها من خلال مشاركتها في الأعمال الدرامية.

وخلال الفترة الماضية، استطاعت ياسمين صبري أن تكتب نجاحات عديدة رغم العدد الضئيل للأعمال التي شاركت فيها؛ إذْ عرفها الجمهور برفقة الفنانة شيرين عبدالوهاب في مسلسل"طريقي"، قبل أن تتألق في مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان، إلى أن حصلت على البطولة المطلقة للمرة الأولى في السباق الرمضاني.