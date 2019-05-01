براد بيت يُقدّم الهديّة الأغلى ثمنًا لطليقته جنيفر آنستون.. قيمتها 79 مليون دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرّغم من انفصال النّجم العالمي براد بيت عن زوجته السّابقة جنيفر آنستون في عام 2005، ومع مرور 14 عامًا على طلاقهما، يبدو أنّ براد ما زال يحمل مكانًا خاصًا لجنيفر في قلبه.

وبحسب آخر التقارير الصّادرة عن صحيفة "ميرور" البريطانية، ينوي المُمثّل الوسيم تقديم هدية قيّمة للغاية بمُناسبة عيد ميلاد طليقته جنيفر الخمسين، ستصل قيمتها إلى 79 مليون دولار.

وعن ماهيّة هذه الهدية، ستكون عِبارة عن منزل الزّوجية الذي جمعهما عندما كانا مُرتبطين في ضواحي بيفرلي هيلز الرّاقية، إذ إنّه مَعروضٌ للبيع في الفترة الحاليّة.

وبحسب أحد أصدقاء جينيفر المُقرّبين، فقد صرّح قائلًا: "خسارتهما لمنزل الأحلام زادَ من سوء طلاقهما الموجع للقلب، وهو أحد الأشياء الذي ندمت عليها جنيفر".

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ومع مُرور 14 عامًا على الطّلاق، يبدو أنّ خسارة المنزل لن تكون مُشكلةً بعد اليوم، وذلك لأنه ينوي براد شراءه وتقديمه لجينيفر كهدية ميلادها الخمسين.

وبعدما عَلمَت آنستون بنوايا بيت بشراء منزلهما القديم، صرّحت بعض المصادر بأنّ مشاعرها تحرّكت بهذا التّصرّف، خُصوصًا بعدما تذكّر الزوجان السّابقان أيامهما الجميلة فيه بعد الانفصال.

ومن الجدير ذكره أنّه قد دارت العديد من الشّائعات حول احتمالية رجوع براد بيت وجينيفر آنستون في علاقة غرامية، بالذّات بعدما حضر المُمثل عيد ميلادها الخمسين، الذي ضجّ بألمع أسماء مشاهير هوليوود.