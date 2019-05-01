العناية الإلهية تنقذ سمير صبري بعد تعرضه لحادث

انقذت العناية الإلهية النجم سمير صبري بعد تعرضه لحادث مروري ضخم، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وصرح المخرج الإذاعي محمد تركي- في تصريحات خاصة لـ"لايف استايل" أنه كان بصحبة سمير صبري وتعرضا للحادث أثناء العودة من الإسكندرية لتسجيل حلقة من برنامج "ذكرياتي"، مؤكدا بأنه بخير وحالته جيدة وأنه مستمر في تسجيل فوازير "الحكاية والرواية".

ويقدم سمير صبري في شهر رمضان 2019 فوازير "الحكاية والرواية" على إذاعة الأغاني، في تمام الساعة 2:50 عصرًا، على أن تكون الإعادة في العاشرة صباحًا.

تتناول الفوازير التي يقدمها صبري للعام الثالث، مسابقات عن أسماء الأفلام والمسلسلات والملحنين والمطربين والمؤلفين، وستكون الجوائز عبارة عن رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.

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