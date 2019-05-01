يوسف الشريف يؤكد الغياب أفضل من عمل بلا قيمة

علاقة مميزة تجمع النجم يوسف الشريف بالسينما، فقد وقع شهادة ميلاده الفنية بفيلم «٧ ورقات كوتشينة» فى ٢٠٠٤، ثم تلاها مشاركته فى مجموعة من الأفلام الناجحة، مرورا ببزوغ نجمه بقوة فى آخر أفلام الراحل يوسف شاهين «هى فوضى»، ليحصل بعده على بطولته المطلقة الأولى فى فيلم «العالمى»، والذى حقق نجاحا كبيرا، وقدم أيضا أدوارا متعددة فى الدراما بالتوازى مع أعماله السينمائية.

فى رمضان ٢٠١١، بدأ الشريف سلسلة من النجاح المتواصل على المستوى الدرامي، بدأت بمسلسل «المواطن إكس»، ومن وقتها أصبح الشريف أحد أحصنة الموسم الرابحة، ولم يغب عن الموسم الدرامى الأهم سوى العام الماضي، بسبب انشغاله بالإعداد لفيلم بنى آدم، الذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى وحقق إيرادات نحو ٩ ملايين جنيه.

ومع انطلاق الموسم الرمضانى أكد الفنان يوسف الشريف لـ"الأخبار" أنه يغيب عن جمهوره هذا العام، دون أى مشاركة فنية، وذلك نظرا للتحضيرات الضخمة الخاصة بمسلسله المقبل. ويقول الشريف: كنت أتمنى أن أطل على جمهورى هذا العام بعمل جديد، وأفتقد جمهورى بشدة، وأفتقد ردود أفعاله على أعمالي، لكنى أرفض الظهور لمجرد الظهور أو عمل بلا قيمة.

ونفى الشريف ما تردد عن أن غيابه يأتى بسبب ضعف إيرادات فيلمه الأخير "بنى آدم"، مؤكدا أن عمله الفنى المقبل يشهد تحضيرات كبيرة، وأنه كان من المفترض أن يشارك به فى الموسم الحالى لكن ضخامة التحضيرات حالت دون ذلك.

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وأضاف الشريف: استعد لبدء التصوير فى مطلع أكتوبر المقبل، وأعد جمهورى أننى سأبذل قصارى جهدى لتقديم عمل يليق بذوقهم، وأنا مصمم على تقديمه، والمفاجأة التى أحضرها للجمهور أيضا تتمثل فى التقنيات الحديثة التى ستستخدم فيه، وهى تقنيات تستخدم لأول مرة فى مصر وتتطلب تحضيرات طويلة.

أما عن ملابسه فى العمل، والشكل الذى يظهر به، وحقيقة إذا كان سيطل على الجمهور بمظهر مختلف عما اعتدنا عليه، فقال: مازال الوقت مبكرا على تحديد تلك التفاصيل وتحديد من يتولى تنفيذها، فالتحضيرات التنفيذية للعمل لم تبدأ بعد، وتشرف زوجة يوسف الاستايلست والمؤلفة إنجى علاء على الاستايل الخاص بزوجها، لا سيما أنها صممت الأزياء الخاصة بالعديد من أعماله الناجحة، ولكنه مشغولة حاليا بكتابة حلقات مسلسلها الجديد «بلا دليل»، المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وتبدأ تصويره خلال شهر يوليو المقبل، قبل أن يبدأ يوسف تصوير مسلسله بثلاثة أشهر.

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