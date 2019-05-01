الفنانة ندى بهجت تشارك بأكثر من عمل درامي في السباق الرمضانيالفنانة ندى بهجت تشارك بأكثر من عمل درامي في السباق الرمضاني

تشارك الفنانة ندى بهجت، في أكثر من عمل درامي خلال السباق الرمضاني المقبل، حيث تعيش حاله فنية مكثفة، وذلك من خلال مسلسلات "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، و"بركة" للنجم عمرو سعد، و"شقة فيصل" للنجم كريم محمود عبد العزيز.

"بركة"

وأكدت "ندى"، أنها تجسد خلال أحداث مسلسل "بركة"، شخصية فنانة مشهورة لديها كوكبه من المتابعين والجمهور، وتبحث وراء حادث خطف الفنانة هاله صدقي، والتي تلعب دور والدة الفنان عمرو سعد، وذلك عن طريق عمليه تنكرية بشخصية "سيدة عجوز".

وأوضحت ندى بهجت، أن أحداث المسلسل تدور حول رجل يدعى "بركة" يأتي من بلاد الصعيد مع والدته، ويعيش في القاهرة، ومع مرور الوقت يبدأ في جمع المال، ولكنه يتورط في بعض المشاكل الكبيرة مع بعض أصحاب النفوذ ولا أحد يسانده في جميع هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه وتقف بجواره، وتستمر الأحداث ما بين الصراعات والأحداث الشيقة والمثيرة.

مسلسل "بركة"، بطولة الفنان عمرو سعد، وهالة صدقي، وكمال أبو رية، وندى بهجت، وأنعام سالوسة، وأحمد حلاوة، وفتوح أحمد، وإسلام جمال، وهنادي مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، ورامي غيط.. وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

وأكدت ندى بهجت، أنها تلعب دور "هيام"، وهي متزوجة من الفنان محمد علي رزق، وتسبب له عدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفع به في النهاية إلى التخلص من حياته منتحرًا.

"علامة استفهام"

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أما مسلسل "علامة استفهام"، فتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي مثير، وهو من بطولة محمد رجب، وهيثم أحمد زكي، وجيهان خليل، وإدوارد، ونورهان، وكوكي، ومحمود البزاوي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وندى بهجت، ومحمد علي رزق، ويسرا المسعودي.. وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج تامر مرسي، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

"شقة فيصل"

وتشارك "ندى"، كذلك بمسلسل "شقه فيصل"، حيث تجسد شخصية انتصار، وتلعب دور فتاه شعبية متزوجة من الفنان أحمد حلاوة، والذي يعمل في الشرطة، وتعد الزوجة الثانية له بعد الفنانة بدرية طلبة، ويحدث بينهما عدة مفارقات إنسانية بسبب عدم اكتمال الحب المتكامل وغيرها من الأحداث.

جدير بالذكر أن مسلسل "شقة فيصل"، يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم وهم: "الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وأيتن عامر، ونسرين أمين، وأحمد فتحي، وندى بهجت، ووائل نور، ومصطفى أبو سريع، وأحمد حلاوة، ومي القاضي.. وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار محمد صلاح عزب، وإخراج شيرين عادل.

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عمرو سعد يعود لـ"بركة" للحاق بالموسم الرمضانى