علا رشدى تؤكد أعمالي الفنية تشبهني

شاركت الفنانة علا رشدي في بطولة فيلم قصة حب الذي عرض مؤخرا، وقالت علا إنها سعيدة بالمشاركة في الفيلم، مؤكدة أنها لا تنافس زوجها أحمد داوود الذي شارك أيضا في فيلم 122 الذي عرض في الموسم نفسه

وقالت: "بنشجع بعض مش بنتنافس، وقد حرص أحمد على حضور العرض الخاص لفيلمى بينما كنت أنا مسافرة أثناء عرض فيلمه وبمجرد عودتى ذهبت إلى السينما وشاهدته مرتين، وأعجبنى فيلمه بشدة كما أعجبنى دوره".

وعلقت بخفة ظل قائلة: "شجعته بتذكرتين".. وأضافت علا أن علاقتها بزوجها هى علاقة صداقة وإنهم يتناقشون فى أعمالهم الفنية لكن لا يفرض أحدهم رأيه، كما إنهم يقولوا رأيهم فى أعمال بعض بصراحة شديدة من أجل تقديم الأفضل دائما، وأكدت إنها تتمنى أن يجمعها به عمل فنى قريبا.

وعن دورها فى فيلم "قصة حب" قالت علا: أنا ملك، أم لطفلة، وعصبية دائما، وهى وزوجها أصدقاء البطل، وأعجبنى دور ملك بشدة، فهى تشبهنى فى بعض الأشياء ولا تشبهنى فى البعض الأخر، فأنا لا أشبهها كزوجة أو كأم، ولكن بعض ملامح الشخصية الأخرى تشبهنى بشدة وشعرت إنها قريبة منى أثناء تجسيدها، واعتقد أن جميع أعمالى الفنية تشبهنى لأنها تأخذ من شخصيتى وتضيف لها.

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تشارك علا فى دوبلاج النسخة العربية من أحدث أفلام ديزنى "رالف يدمر الإنترنت"، وتجسد دور الأميرة الصغيرة فانيليانا، وأكدت أن اللهجة المصرية لها وقع خاص فى دبلجة الأفلام يجعلها أقرب إلى الجمهور العربي، وتأكيدا لتعدد مواهبها أطلقت علا فى عيد الأم أغنية كوميدية بعنوان "عايزة هدنة" وهى أولى تجاربها الغنائية.

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أحمد داوود يؤكد فضل زوجته علا رشدي في نجاحاته الفنية