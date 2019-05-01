الفنانة المصرية شيماء سيف توجه تهنئة لشقيقتها المحجبة

وجهت الفنانة المصرية شيماء سيف تهنئة خاصة لشقيقتها الوحيدة، والتي تدعى “ياسمين”، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

شيماء نشرت صورة جمعتها بشقيقتها المحجبة من حفل زفافها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وذلك في ظهور نادر لها، وأرفقت الصورة بتهنئة عبرت خلالها عن حبها الشديد لها.

الفنانة المصرية كتبت: “حبيبة اختها يخواتى بحبها احلى ياسمين وردة العيلة وحبيبة قلبى وتؤام روحى كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وعقبال مليون سنه”.

جمهور الفنانة المصرية عبروا عن إعجابهم الشديد بصورة شقيقتها، مؤكدين أنه يوجد شبه كبير يجمعهما، وأن الاختلاف الوحيد بينهما هو أن شيماء أكثر وزنا من شقيقتها.

وكانت الفنانة المصرية شيماء سيف قد نشرت من قبل صورة لشقيقتها، وعلقت عليها بقولها: “السكر دى اختى وقلبى وحبيبتى ياسمين ربنا يخليهالى و يخلينا لبعض احنا ماعندناش اخ ولد بس ماما ربيتنا بميت راجل بحبك يا قلبي”.

Advertisements

يذكر أن شيما سيف قد نشرت من قبل صور لوالدتها، وعبرت عن علاقتها القوية بوالدتها في أكثر من لقاء تليفزيوني، وأكدت أن السبب الرئيسي في نجاحها هي والدتها التي ربتها جيدا، واهتمت بها، وأن أكثر ما آلمها عند زواجها هو تركها لأمها.

ومن ناحية أخرى، تخوض الفنانة المصرية السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «الابن الـ 13»، مع الفنان حسن الرداد، والمسلسل من النوع الكوميدي.

قد يهمك أيضا:شيماء سيف سكرتيرة في" الزوجة الـ18"

شيماء سيف وعمرو وهبة يشاركان في المسلسل الرمضاني "من أول نظرة"