فرقة فؤاد ومنيب تقدم سهرة "بيانو وكمانجة" رمضانية فى الأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الثنائي محمد فؤاد وأحمد منيب لتقديم أولى سهرات مشروعهما الموسيقى "فؤاد ومنيب" الرمضانية، وذلك على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، فى تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 14 مايو. وتعد تجربة فؤاد ومنيب من أبرز التجارب الموسيقية الجديدة اللافتة للانتباه فى ساحة «الإندى ميوزيك» بمصر والمعتمدة على تقديم "مزيكا وبس" دون الاستعانة بالغناء، وحققت نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى فى وقت قياسى لم يتجاوز السنوات الأربع، بتقديم مزيج موسيقى بين المزيكا الشرقى والنيو إيدج، وتضم عازف البيانو محمد فؤاد وعازف الكمان أحمد منيب، وتعقب هذه الحفلة تمثيلهما مصر مؤخرًا فى المغرب بمهرجان تالكيتارت الدولى للقيثارة.

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