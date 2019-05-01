شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة لأغنية مسلسل زلزال "سيبونا فى حالنا"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت مشاهدات الأغنية الرسمية والدعائية لمسلسل زلزال "سيبونا فى حالنا" لأحمد شيبة، المليون مشاهدة على يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرحها.

أغنية "سيبونا فى حالنا" غناء أحمد شيبة، كلمات صلاح عطية، ألحان سيد راضى، توزيع موسيقى طه الحكيم، إخراج إبراهيم فخر.

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مسلسل "زلزال" من المقرر أن يعرض خلال سباق رمضان القادم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج ابراهيم فخر، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر، مصطفى منصور، آبة هلالى، يوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.