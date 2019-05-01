شكرا لقرائتكم خبر عن بعد Avengers سكارليت جوهانسون تتقاضى 20 مليون دولار في Black Widow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد موتها في الجزء الرابع والأخير من فيلم Avengers: Endgame، تعمل حاليا "سكارليت جوهانسون " من جديد علي الشخصية التي ظهرت بها في سلسلة الأفلام " Black Widow".

وكشف تقرير نشر على موقع " cinemablend " أن " جوهانسون" ستتقاضى أجر يصل إلى حوالى الـ 20 مليون دولار أمريكي لتمثيلها وإنتاجها في فيلم Marvel.

وتعد هذه قفزة كبيرة مقارنة بتوقعات العام الماضي التي وصلت إلى أنها ستتقاضى أجر 15 مليون دولار التي قيل إنها تتلقاها، ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى دور العرض في عام 2020.

ولكن شهد الجزء الرابع والأخير صدمة بعد قتل "Iron Man" الذى يؤدى دوره " روبرت داوني جونير" أثناء الحرب مع "ثانوس"، والذى يعد واحد من أكثر الشخصيات تأثيرا على المشاهدين الذين تعلقوا بالشخصية سواء في سلسلة Avengers، أو في الأفلام المنفردة التي طرحت عن الفيلم، جنبا إلى جنب مع موت "Black Widow" التي كانت تقوم بإداء دورها "سكارليت جوهانسون"، أثناء جمع الأحجار اللانهائية، وبجانب ذلك، شهد الفيلم تقدم عمر "Captain America " الذى يؤدى دوره " كريس إيفانز" مع نهاية أحداث الفيلم.

Advertisements

يحقق الفيلم أعلى الإيرادات في تاريخ أفلام مارفل، مع وصولها إلى مليار وحوالى 300 مليون دولار أمريكى منذ طرحه من يوم 24 إلى 26 ابريل الجارى في مختلف الدول حول العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أرقام عالية في فترة قصيرة.

ودار الجزء الجديد حول حرب " Avengers"، مع " ثانوس" في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ 6 اللانهائية التي أدت إلى إختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.

ودارت أحداث الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الثالث من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.