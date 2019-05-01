شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو سعد يسجل أغنية تتر مسلسله الجديد "بركة" لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسجل حاليا الفنان عمرو سعد، تتر أغنية "سيبها على الله" لمسلسله الجديد "بركة" المقرر عرضه على شاشة فضائية cbc حصريًا خلال موسم دراما رمضان 2019.

ونشر سعد مقطع فيديو خلال تسجيل أغنية تتر المسلسل من داخل الاستوديو، المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، رياض الخولى، هنادى مهنا، محمد لطفى، كمال أبو رية، أنعام سالوسة، إسلام جمال، عبد الرحمن أبو زهرة، رامى غيط، محمد أبو داوود، أحمد جمال سعيد، أحمد حلاوة، فتوح أحمد، صبرى عبد المنعم، مصطفى درويش، جوليا الشواشى وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجى.

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وتدور أحداث المسلسل حول "بركة" وهو شخص يأتى من الصعيد مع والدته، ويعيشا فى القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ فى جمع المال ومن هنا يتورط فى مشاكل كثيرة بسبب عثوره على "كارت ميمورى" يخص عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التى تحبه.