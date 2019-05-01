شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لنجاة سمير صبري ونجله وأحفاده من حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن النجم الكبير سمير صبري جمهوره علي صحته من خلال" الخليج 365 "بعد تعرضه أمس الثلاثاء لحادث سيارة أثناء عودته من الإسكندرية إلي القاهرة، حيث تفاجئ صبري وهو علي الطريق باصطدام سيارة أخري بسيارته من الخلف وهو ما كان سيؤدي إلي إنقلاب سيارته لكن "ربنا ستر" علي حسب قوله.
وأوضح سمير صبري أنه بخير وصحة جيدة ولكنه صدم بسبب الحادث من خوفه الشديد على مرافقيه بالسيارة حيث كان بصحبته نجله واحفاده أثناء الحادث وهو ما جعل صدمة الحادث واقعها أكبر وأصعب عليه.
وأشار سمير صبري الي أنه يحمد لله علي قدر ربنا وأن الأمر لن يصل الي أبعد من ذلك وأنه ونجله واحفاده بخير وصحة، موضحه أنه حاليا يقيم لدي شقيقته حتي يستعيد توازنه النفسي بعد "الخضة" التي تعرض لها بسبب هذا الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر القصة الكاملة لنجاة سمير صبري ونجله وأحفاده من حادث سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.