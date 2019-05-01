شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لنجاة سمير صبري ونجله وأحفاده من حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن النجم الكبير سمير صبري جمهوره علي صحته من خلال" الخليج 365 "بعد تعرضه أمس الثلاثاء لحادث سيارة أثناء عودته من الإسكندرية إلي القاهرة، حيث تفاجئ صبري وهو علي الطريق باصطدام سيارة أخري بسيارته من الخلف وهو ما كان سيؤدي إلي إنقلاب سيارته لكن "ربنا ستر" علي حسب قوله.

وأوضح سمير صبري أنه بخير وصحة جيدة ولكنه صدم بسبب الحادث من خوفه الشديد على مرافقيه بالسيارة حيث كان بصحبته نجله واحفاده أثناء الحادث وهو ما جعل صدمة الحادث واقعها أكبر وأصعب عليه.

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وأشار سمير صبري الي أنه يحمد لله علي قدر ربنا وأن الأمر لن يصل الي أبعد من ذلك وأنه ونجله واحفاده بخير وصحة، موضحه أنه حاليا يقيم لدي شقيقته حتي يستعيد توازنه النفسي بعد "الخضة" التي تعرض لها بسبب هذا الحادث.