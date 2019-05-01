شكرا لقرائتكم خبر عن "كرهنى" لـ إليسا تقترب من 3 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب فيديو كليب " كرهنى" للفنانة إليسا من 3 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع، على قناتها الرسمية على "اليوتيوب"، و"كرهنى" إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بحبونى"

وتعد أغنية "كرهنى"، الثانية التى تصورها إليسا على طريقة الفيديو كليب بعد "إلى كل اللى بيحبونى" الذى طرحته إليسا بالتزامن مع ألبومها الذى يحمل نفس اسم الاغنية، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً لاسيما أنها أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.

وطرحت إليسا، الصيف الماضى، ألبومها " إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "أنت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".

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إليسا