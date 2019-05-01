شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي لجنة تحكيم فئة " Certain Regard " بمهرجان كان السينمائي الـ72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون علي مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 72 و المقرر إقامته من 14 مايو المقبل و يستمر حتي 25 مايو في فرنسا عن لجنة تحكيم فئة " Certain Regard " و التي تضم ثلاث نساء و رجلين .

حيث تترأس لجنة التحكيم المخرجة اللبنانية نادين لبكي، و تضم اللجنة كل من الممثلة الفرنسية مارينا فوا، والمنتجة الالمانية نورهان سيكيرسي بورست، إضافة إلي ليساندرو ألونسو من الارجنتين، والمخرج البلجيكي لوكاس دونت .