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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي لجنة تحكيم فئة " Certain Regard " بمهرجان كان السينمائي الـ72 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون علي مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 72 و المقرر إقامته من 14 مايو المقبل و يستمر حتي 25 مايو في فرنسا عن لجنة تحكيم فئة " Certain Regard " و التي تضم ثلاث نساء و رجلين .
حيث تترأس لجنة التحكيم المخرجة اللبنانية نادين لبكي، و تضم اللجنة كل من الممثلة الفرنسية مارينا فوا، والمنتجة الالمانية نورهان سيكيرسي بورست، إضافة إلي ليساندرو ألونسو من الارجنتين، والمخرج البلجيكي لوكاس دونت .
لجنة التحكيم
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