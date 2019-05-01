محمد العدل يسخر من أسعار تذاكر أمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق المنتج محمد العدل، عبر حسابه الرسمي بتويتر، على أسعار تذاكر أمم أفريقيا، بطريقة ساخرة.
وغرد "العدل" قائلًا: "للأسف الجمهور اللي يقدر على الأسعار دي ،حيبقى في الساحل في الفترة دي، أجلوا البطولة على ما يرجعوا".
وأثار إرتفاع أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر يونيو القادم، غضب قطاع كبير من المصريين.
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